Фильм «Смерть Сталина» нас всех обзывает ублюдками, — мнение

Известный телеведущий и режиссер Алексей Пиманов — о том, кто и почему раздувает скандал вокруг фильма «Смерть Сталина».

Отзыв Министерства культуры прокатного удостоверения на кинокомедию британского режиссёра Армандо Иануччи «Смерть Сталина» послужил очередным поводом для распространения в СМИ критических заявлений о посягательстве на свободу искусства в России. Сторонники показа картины считают, что нет таких тем, которые надо ограждать от сатиры, а волнения возмущённой общественности по поводу глумления над историческими личностями объясняют классическим «сталинизмом».

После общественного просмотра, где ни один из присутствовавших депутатов Госдумы, деятелей кино, представителей Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества не дал комедии положительную оценку, юристами Министерства культуры было сформулировано обращение на имя главы ведомства Владимира Мединского о запрете показа киноленты, искажающей историю России и СССР.

В тексте обращения сказано, что «фильм содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности».

Как заключили эксперты, образы некоторых исторических персоналий, в частности, маршала Георгия Жукова — четырежды Героя Советского Союза, представлены в крайне уничижительной форме, а в целом фильм снят без всякого уважения к историческому прошлому России.

Сам режиссёр картины выразил надежду на то, что фильм войдет в российский прокат.

«Все россияне, кому мы успели показать фильм, в том числе и российские журналисты, говорили, как он им понравился и как высоко они его оценивают», — сказал Би-би-си Армандо Иануччи.

Алексей Пиманов — режиссёр, продюсер, телеведущий и политический деятель, присутствовавший на закрытом показе фильма «Смерть Сталина», поделился с нами мнением о подобных проявлениях свободы в искусстве:

— Очень плохо, что эту ситуацию довели до такого момента, когда все идёт по избитому выражению «казнить нельзя помиловать», где бы не поставили запятую, будет болезненно.

Идя на фильм, я настраивал себя на сатирический жанр, но уже через пять минут после просмотра я был в шоке. Это не сатира! Во-первых, самое страшное в этом произведении, что там нет юмора, там все показано крайне серьёзно. Во-вторых, вас, меня, моих родителей, всю страну, извините за грубость и жёсткость, обозвали ублюдками. Ублюдочная страна, ублюдочные лица, ублюдочные руководители. Даже тех, кого расстреливали, тоже показали как дегенератов. Не дай Бог, это увидят ветераны Великой Отечественной войны. Этот фильм — плевок в лицо всем нам.

— Многие представители либеральной общественности сошлись во мнении, что нельзя запрещать искусству смеяться над прошлым и затрагивать сложные исторические темы. Как Вы относитесь к подобному тезису?

— Там никто не смеётся. Смех — это все-таки что-то очищающее. Нельзя этот фильм называть комедией. Улыбаться по поводу истории, конечно, можно, но в этом фильме нет никакой художественной ценности, кроме явственного намерения опозорить наше прошлое и нашу страну.

Мария Савельева