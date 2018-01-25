МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Французская теннисистка Ализе Корне обвиняется в нарушении антидопинговых правил, сообщается в пресс-релизе Международной федерации тенниса (ITF).

Корне трижды в течение 12-месячного периода не была доступна для допинг-тестирования в заявленном местоположении, как того требуют правила Теннисной антидопинговой программы в соответствии с Международными стандартами тестирования и исследований. Корне были предъявлены обвинения в нарушении данного правила 11 января.

В сообщении отмечается, что 28-летняя француженка утверждает, что ее объяснения "важных причин" недоступности для тестирования в обозначенном ранее месте не были приняты во внимание, но на самом деле процесс, предусмотренный в случае нарушений по местонахождению, который включает право игрока требовать независимую оценку того, были ли требования в случае таких нарушений выполнены, соблюдался во всех трех случаях.

Корне, занимающая 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, в январе выступала на проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии, где 19 января проиграла в матче третьего круга.