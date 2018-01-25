Гадания в Татьянин день 25 января 2018 года: самые правдивые способы узнать свою судьбу. Ежегодно 25 января отмечается праздник Татьянин день. Он также известен как День студентов. А в православной церкви 25 января – это день почтения памяти святой мученицы Татианы Римской.

Татьянин день 25 января 2018 года имеет множество традиций и обычаев. С его празднованием связано огромное количество обрядов и ритуалов. Очень популярен еще с древних времен обряд на исполнение желания в Татьянин день. Также многие любит гадать и ворожить в этот праздник. Стоит отметить, что церковь выступает против подобных увлечений. Но девушки во все времена не могли устоять перед соблазном. Поэтому гадания в Татьянин день весьма популярны по сей день.

Гадания в Татьянин день 25 января 2018 года: самые правдивые способы узнать свою судьбу. Гаданий в этот праздник существует огромное множество. Но специалисты в области эзотерики самым правдивым называют «соленое гадание» в Татьянин день 25 января. Для этого гадания вам достаточно всего лишь съесть перед сном что-то очень соленое. Пить при этом не нужно. Лежа в постели нужно произнести слова:

«Суженый мой, ряженый, приди и напои меня».

Считается, что тот, кого увидишь во сне, станет в будущем твоим мужем.

Очень популярно среди девушек гадание на рюмках в Татьянин день. Для него будут нужны шесть рюмок. В каждую нужно налить воды и положить специальный наполнитель. В первую следует добавить мед, во вторую – соль, в третью – лимон, в четвертую – сережку, в пятую – чуть-чуть вина, а в шестую нужно положить кольцо. Все рюмки следует накрыть полотенцем и переставить их в хаотичном порядке. Затем не глядя следует выбрать одну из рюмок. Теперь остается лишь растолковать то, какую судьбу вы себе нагадали.

Мед говорит о том, что будущий муж будет очень добрым человеком.

Соль обещает ревнивого супруга.

Лимон сулит всегда чем-то недовольного и унылого мужа.

Сережка – хороший знак. Обещает, что супруг будет щедро и часто одаривать подарками.

Вино – знак того, что муж будет веселым, но также неравнодушным к выпивке.

Кольцо – самый желанный знак для девушки. Оно означает то, что скоро она выйдет замуж.

Также в Татьянин день 25 января 2018 года можно погадать с кольцом. Для этого нужно на бумажках написать мужские имена и разложить их на ровной поверхности. Затем необходимо взять золотое кольцо, продеть нить и водить над бумажками с именами. Тот листок, над которым колечко начнет колыхаться сильнее всего, станет судьбоносным. На нем вы прочтете имя суженого.

Также популярным и правдивым гаданием в Татьянин день считается гадание с яйцом. Для этого 25 января 2018 года возьмите одно сырое яйцо. Проделайте в нем небольшое отверстие. Через это отверстие яйцо нужно аккуратно вылить в миску с водой. По рисунку из свернувшегося белка можно судить о своей судьбе. Дом будет означать венчание, любое животное – знакомство или судьбоносную встречу, цветок – подарок, корабль сулит поездку, мужской силуэт говорит о том, что у вас есть тайный поклонник. Если же вдруг белок осел на дно миски, то лучше гадание в Татьянин день 25 января 2018 года отменить.

Планируя гадания в Татьянин день 25 января 2018 года, нужно хорошо подумать. Ведь может случиться так, что вы окажетесь не готовы узнать свою судьбу или гадание покажет не то, что вам хотелось увидеть.