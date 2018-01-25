Генпрокуратура: Экс-глава Укрспирта готовил убийство Авакова

Экс-гендиректор Укрспирта Михаил Лабутин вместе с организованной преступной группировкой готовили покушения на жизнь главы МВД Арсена Авакова.

Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган заявила: «Установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министра внутренних дел Украины Авакова А.Б.».

По ее словам, ОПГ обвиняют в ряде покушений, подготовке убийств и убийстве советника директора Укрспирта. Также, она добавила, что преступники активно использовали взрывные устройства различных типов.

Сарган сообщила, что 19 декабря 2017 года были одновременно проведены 60 обысков в различных регионах Украины и задержаны шесть активных участников преступной организации.