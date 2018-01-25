Глава МИД Испании на дебатах в Давосе потерял сознание

Глава МИД Испании Альфонсо Дастис во время дебатов на Всемирном экономическом форуме в Давосе потерял сознание.

Отмечается, что политик вместе с королем Испании Фелипе наблюдал за дискуссией из зала — король сидел в первом ряду, а министр — позади него. Однако, после того, как Дастис потерял сознание, король встал, чтобы оказать ему первую помощь. Дипломату расстегнули рубашку, но он все равно не пришел в сознание.

Дискуссию тут же приостановили и вызвали медиков, которые оказали Дастису помощь и через некоторое время ему стало лучше.