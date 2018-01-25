Иван Максимов создал мультфильм о Петербурге и музыкантах «Дивертисмент»

Русский режиссёр снял короткометражный мультипликационный фильм о северной столице и его талантливых музыкантах.

Напомним, что в конце декабря 2017 президент РФ Владимир Путин провел совещание Совета по культуре и искусству.

Мультфильм стал частью рекламной акции цикла «В свободном переводе» в Александрийском театре, куда входят и выступления «Дивертисмент». Именно его музыканты стали персонажами мультфильма Максимова.

«Ролик, выложенный на YouTube в конце декабря прошлого года, обнародовал на собственной странице в социальная сеть Facebook худрук ансамбля Дивертисмент», скрипач Илья Иофф. На новоиспеченной сцене прозвучат «Времена года» Вивальди и сочинения актуальных на сегодняшний день композиторов — «Времена года» Сергея Ахунова и «Медленно и неправильно» Настасьи Хрущёвой. Анимация посвящена камерному оркестру «Дивертисмент», участники которого создают свои произведения в Петербурге. Репертуар «Дивертисмента» включает произведения от эпохи барокко до классики и актуальной для нашего времени музыки.