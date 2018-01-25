Кабмин учредил в Украине новый праздник

Сегодня на заседании Кабмина было принято решение учредить новый праздник — День виноградарей, виноделов и садоводов.

По информации, новый праздник будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября. В Кабмине отметили: «Целью является чествование работников виноградно-винодельческой и садоводческой отраслей, празднование их достижений и популяризация украинского садоводства, виноградарства и виноделия».

По информации, площади плодово-ягодных насаждений и виноградников в Украине составляют почти 270 тысяч гектаров (1% от площади с/х угодий).