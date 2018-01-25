Кабмин урезал чиновникам размеры премий и надбавок

Кабмин Украины ограничил размер премий и надбавок чиновникам, не снизив при этом реальной зарплаты.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил: «Надо утолить аппетиты, что накручивают надбавки на якобы маленькую зарплату. Сейчас все — оклад, и до 30% сможешь премии или поощрение, все».

В то же время министр соцполитики Андрей Рева добавил, что в структуре зарплат пока только 30% - это оклад, а различные надбавки могут достигать 50, 70 и более процентов.

В целом, у госслужащих является гарантированным должностной оклад, надбавка за выслугу лет и надбавки за ранг.

При этом Гройсман добавил, что «просто за процесс» чиновникам платить никто не будет, а достойные премии дадут тем, у кого лучшие показатели.