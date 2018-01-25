КНДР выступила с обращением о смягчении военной напряжённости с Южной Кореей

Официальное агентство ЦТАК опубликовало призыв КНДР призыв к «прорывному» соединению всех корейцев «дома и за границей».

Власти Северной Кореи обратились ко всей корейской нации с призывом к смягчению военной напряженности между Пхеньяном и Сеулом.

Все корейцы, как живущие «дома», так и «за рубежом», должны объединиться и защитить мир и помешать США, которые провоцируют ядерную войну. Это, как отмечается, не является препятствием для оздоровления межкорейских отношений. В сообщении также отмечается, что объединение является важной задачей. При всем этом в сообщении говорится о том, что Юг и Север должны самостоятельно определиться с воссоединением страны.

Отдельный раздел в обращении касается активизации гуманитарных контактов между Югом и Севером.

В сообщении подчеркивается потребность укрепления связей между политическими партиями, а еще активизации контактов по политическим и гуманитарным линиям. Предлагается обеспечить жителям 2-х стран возможность свободного перемещения.

В самом начале нынешнего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном.