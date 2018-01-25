Кумиры россиян - Гагарин и Сталин

Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).

Трудно сказать, закономерно это или нет, но наличие Солженицына в одном ряду с Гагариным и Сталиным, конечно, удивляет. Дело в том, что Солженицын – посредственный писатель, я уже не говорю о том, что он сделал очень много для разрушения страны под названием Советский Союз. Сталин занимался противоположными вещами. Гагарин – тоже. Поэтому очень странно, что эта личность оказалась в списке.

Тем не менее, почему эти фамилии вместе попали в ТОП-5? Самый простой ответ – может быть, каша в голове у людей, а может быть, есть какие-то другие причины, ведь это всё "разнокалиберные" люди. Сталин — это один уровень. Гагарин — это другой уровень. Высоцкий — это массовая культура. У нас, помимо Высоцкого, в 20-м веке было очень много деятелей культуры намного более достойных – это и Шолохов, и Горький. Так что это какие-то очень странные результаты для меня. Я думаю, они навеяны средствами массовой информации, потому что люди цепляют то, что чаще упоминается в СМИ. А если применить к этому списку элементарную логику, то из него, безусловно, должен вылететь Солженицын.

А вот Сталина "затереть" уже невозможно, потому что, когда был на телевидении проект "Имя России", все прекрасно знают, что первое место занял Сталин, его в последний момент стыдливо заменили Александром Невским. Вот в том-то и дело, что власть не может затенить Сталина. И недавний опрос показал, что из когорты людей 18-24 лет более 70% позитивно относятся к Сталину. Также недавний опрос молодёжи – кого они поддержали бы в 1917 году, а затем в гражданской войне "белых" или "красных" – выявил, что более 90% поддержали "красных". Так что здесь власть мало что может сделать.

Историк, публицист Андрей Фурсов