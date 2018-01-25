Лукашенко подписал «концептуально иной» декрет «о тунеядцах»

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал декрет о занятости населения, в который не вошли нормы о так называемом налоге на тунеядцев, сказали Sputnik в четверг в пресс-центре белорусского лидера.

Налог на тунеядцев был введен Лукашенко в 2015 и вызвал акции протеста в республике.

Но документ подразумевает новый способ ограничения прав для таких жителей.

Вместо налога жители, которые не устраиваются на работу, будут обязаны возмещать стоимость ряда услуг, которые должно определить руководство. Какие именно — на данный момент неизвестно. «При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками данного сбора, освобождены от его уплаты», — подчеркнули в пресс-центре.

Лукашенко поручил Совету министров Беларуссии определить конкретный список данных услуг, за которые «тунеядцы» будут платить. Конкретный список таковых услуг доверено определить руководству. Важная роль в реализации документа — на местных органах власти.

Вместе с тем там предусмотрен новый подход, согласно которому с 1 января будущего года безработные будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости.

Комиссии, в состав которых будут включаться народные избранники всех уровней, профессионалы местных органов власти и уполномоченные публичных объединений, будут владеть широкими полномочиями. Документ направлен перво наперво на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения, проинформировали БЕЛТА в пресс-центре белорусского лидера. Эти комиссии, кроме прочего, будут решать: освободить ли безработного от оплаты полной стоимости субсидируемых госуслуг в случае затруднительной жизненной ситуации либо нет.