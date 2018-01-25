«Мэр» Горловки заявил о запуске первого лекарственного препарата

Сегодня в оккупированной Горловке на «национализированном» предприятии «Стиролбиофарм» запустили производство первого лекарственного препарата.

«И.о. мэра» города Иван Приходько сообщил: «Для города и Республики в целом сегодня историческое событие. Мы начали выпуск первого лекарственного препарата, разработанного нашими донецкими учеными. Надеюсь, что это не последний препарат, который будет выпускаться в Республике. Сегодняшний запуск доставил мне огромное удовольствие. Во-первых, мы задействуем горловчан и создаем новые рабочие места, выпускаем новое лекарственное средство, которое будет на порядок дешевле своих импортных аналогов. Я очень доволен выполненной работой и надеюсь, что предприятие „Стиролбиофарм“ заработает на полную мощность».

Также, там отметили: «Хлорофиллипт Extra Green» — природное средство для профилактики и при первых симптомах простуды, гриппа, ОРЗ, при боли в горле (ангина, тонзиллиты, фарингиты, ларингиты). Появления препарата в республиканских аптеках стоит уже в феврале текущего года».

При этом в ООО «Центр управления качеством больничной гигиены» сообщили, что в планах «производителя» выпуск еще 7 уникальных препаратов.

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