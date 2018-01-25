МИД назвал злобными выпадами, обвинения в адрес РФ на встрече по химоружию в Париже

Злобные выпады в адрес России и Сирии, прозвучавшие в ходе парижской встречи по химоружию, выходят за рамки элементарных приличий и профессиональной этики.

Об этом в четверг вечером, комментируя прошедшую в Париже встречу 24 государств по химоружию , на которую не пригласили ни Россию, ни Китай, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом он предположил, что подготовка ко встрече, которая носила явно антироссийский и антисирийский характер, проводилась втайне

«Тон, естественно, задала американская сторона, открыто обвинившая Россию в непрекращающемся применении на сирийской территории токсичных химикатов и полноценных боевых отравляющих веществ», - отметил дипломат.

Напомним: на созванном Россией 23 января заседании Совета Безопасности ООН российская сторона предложила учредить во всемирной организации Независимый механизм, который бы занимался инцидентами с применением химоружия в Сирии, со сроком полномочий на год. Однако США, вновь обвинившие Россию в причастности к химическим атакам в Сирии, отвергли рациональное предложение России.