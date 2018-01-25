МИД обвинил США в затягивании сроков уничтожения химарсенала

МИД РФ обвинил США в затягивании сроков полного уничтожения собственного химического арсенала. Как заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, Вашингтон остается обладателем крупнейшего в мире запаса химического оружия, который США «бережно сохраняют«.

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Рябков отметил, что США в свое время настояли на том, чтобы вписать в Конвенцию о запрещении химического оружия „нереалистично амбициозный срок“ глобального уничтожения арсеналов — до 2007 года. Несмотря на то, что большинство стран не сумели достичь цели к установленному году, на сегодняшний день подавляющее число государств сумели избавиться от основного химического арсенала. Исключение составляет лишь Америка, чей арсенал химического оружия насчитывает более 2,5 тысяч тонн опаснейших оружейных отравляющих веществ.

Рябков отметил, что Вашингтон, несомненно, обладает всеми ресурсами для решения этой задачи. »Видимо, зачем-то химическое оружие им требуется», — цитирует замминистра РИА «Новости».

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