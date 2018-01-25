МИД Украины выразило протест из-за очередного гумконвоя РФ

МИД Украины выразило протест из-за присланного Россией очередного «гуманитарного конвоя» на территорию ОРДЛО.

В «ведомстве» отметили: «Российский груз был перемещен вопреки нормам и принципам международного права и ранее согласованным условиям и модальностям между двумя сторонами, а также без официального согласия с украинской стороной и с нарушением требований законодательства Украины. Указанный конвой снова пересек государственную границу через временно неконтролируемые украинской властью участки и без участия МККК».

По этой причине, МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием прекратить совершение противоправных действий и неуклонно придерживаться международных норм и законодательства Украины.