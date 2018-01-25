Минприроды: В ОРДЛО 36 шахт не подлежат восстановлению

На оккупированных территориях Украины 36 угольных шахт полностью затоплены и не подлежат восстановлению.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что после прекращения огня в Донбассе не обойтись без международной поддержки и современных инженерных решений для надлежащей консервации шахт, разрушенных во время боевых действий.

По его словам, украинская сторона четвертый год не имеет доступа к захваченным боевиками территориям, что не позволяет полностью оценить нанесенный ущерб. Он уточнил: «Подтопление подходит к критической черте, что может закончиться экологической катастрофой. Речь идет о загрязнении подземных вод, рек и почв. Утраченные шахты не могут быть восстановлены, они несут серьезные угрозы для окружающей среды и здоровья людей, которые там проживают».

Кроме того, он отметил, что Украине не избежать процесса закрытия шахт после завершения военных действий на востоке.