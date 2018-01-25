Сообщество InformNapalm обнаружило 3 пусковые установки комплекса «Искандер-М» и 4 пусковые установки комплекса С-300 в российском Волгограде.

По данным волонтеров, 23 января колонна была за 330 км от границы с Украиной.

Местная жительница, комментируя видео движения колонны российской военной техники заявила: «Даже не знаю, куда они. Может на выборы».

Дальность действия оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» составляет 500 км. Следовательно ракеты могут достичь украинского Краматорска.

Embedded video for На границе с Украиной появились «Искандеры»:Ракеты могут долететь до Краматорска

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