На украинские грабли: зачем Европа побеждает дешевый русский газ

Показать меню
Актуально
Модные тренды 2018: короткие стрижки - хит сезона, 17 незабываемых образов - 11:56 Модные тренды 2018: короткие стрижки - хит сезона, 17 незабываемых образов Татьянин день 25 января 2018: анимационные поздравления - 11:57 Татьянин день 25 января 2018: анимационные поздравления Удальцов предположил, какой «порядок» может навести в России Грудинин - 12:02 Удальцов предположил, какой «порядок» может навести в России Грудинин Кристине Раввинской абсолютно не нравится Лена Хромина - 12:04 Кристине Раввинской абсолютно не нравится Лена Хромина Марина Африкантова подумывает о пластической операции - 12:04 Марина Африкантова подумывает о пластической операции Высоцкий остается для россиян главным кумиром прошлого века - 12:05 Высоцкий остается для россиян главным кумиром прошлого века Семь представителей Подмосковья стали финалистами конкурса, учрежденного Путиным - 12:05 Семь представителей Подмосковья стали финалистами конкурса, учрежденного Путиным Премьеру фильма «Смерть Сталина» в России могут отложить до лета - 12:05 Премьеру фильма «Смерть Сталина» в России могут отложить до лета Выборы-2018: Житель Петербурга стал самым молодым доверенным лицом Путина - 12:05 Выборы-2018: Житель Петербурга стал самым молодым доверенным лицом Путина ОКР: Шипулина, Устюгова и Ана нет в списках потенциальных участников ОИ-2018 - 12:05 ОКР: Шипулина, Устюгова и Ана нет в списках потенциальных участников ОИ-2018 Сенатор прокомментировал отказ Украины забрать военную технику из Крыма - 12:05 Сенатор прокомментировал отказ Украины забрать военную технику из Крыма Джабаров ждет от ФИФА оценки заявлений главы МИД Украины о ЧМ-2018 в России - 12:07 Джабаров ждет от ФИФА оценки заявлений главы МИД Украины о ЧМ-2018 в России Портнов: я только распространил информацию о «письмах Порошенко в ФСБ» - 12:11 Портнов: я только распространил информацию о «письмах Порошенко в ФСБ» Вятрович: в России фальсифицировали перевод «Сталинграда» - 12:11 Вятрович: в России фальсифицировали перевод «Сталинграда» СКР: Юсков, Кулижников и другие конькобежцы, по предварительным данным, - 12:14 СКР: Юсков, Кулижников и другие конькобежцы, по предварительным данным, приглашения на Олимпиаду-2018 не получат Шипулин, Устюгов и Ан пока отсутствуют в списке приглашенных спортсменов на - 12:14 Шипулин, Устюгов и Ан пока отсутствуют в списке приглашенных спортсменов на Олимпиаду-2018 Ученые рассказали, как сладости убивают детей - 12:16 Ученые рассказали, как сладости убивают детей
» » На украинские грабли: зачем Европа побеждает дешевый русский газ

На украинские грабли: зачем Европа побеждает дешевый русский газ


Добавлено: 25 янв 2018 в 11:49, Категория: Новости на сегодня
На украинские грабли: зачем Европа побеждает дешевый русский газ

«Энергетическая изоляция России», заявленная еще в 2014 году, нарастает изо всех сил. Как и все остальные «изоляции»: политическая, экономическая, технологическая и прочие. Просто в энергетическом секторе она выглядит как-то особенно выпукло.

Так, на минувшей неделе «Газпром» получил окончательное формальное разрешение Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции. О том, что это была формальность, свидетельствует простой факт: на морском участке к этому моменту было уложено уже несколько сотен километров газопровода.

Кроме того, как сообщается, в наступившем году «Газпром» планирует увеличить инвестиции в «южный маршрут» без малого в два раза по сравнению с прошлым, 2017 годом — до 182,4 миллиарда рублей.

Нас это интересует в первую очередь вот в каком контексте.

Российское государство в лице газового холдинга ведет последовательную политику по регулированию и диверсификации поставок энергоносителей — в Европу и не только.

Заметим, что диверсификация поставок для страны, уже неоднократно «обжигавшейся» на посредниках типа Украины, — отнюдь не «реагирование на вызовы». Это осознанная экономическая и политическая стратегия, во многом, кстати, согласующаяся с пресловутой европейской «энергетической безопасностью». Потому что (как, на уровне деклараций, и европейский Третий энергетический пакет) имеет целью бесперебойные поставки голубого топлива на европейские рынки.

Только вот стратегия России по обеспечению газом Европы по отношению к «собственно европейской» стратегии зеркальна.

Ибо, хотя формально политика «европейской энергетической безопасности» базируется на защите интересов покупателя, а российской — на «защите прав поставщика», на деле, как выясняется, все эти европейские «третьи пакеты» не очень-то на интересы покупателя работают. Потому что в любой момент может прийти большой заокеанский дядя с битой и настоятельно предложить свой сланцевый кирпич.

И в этот самый момент обнаружится множество брюссельских «защитников прав потребителя», которые охотно сдадутся, наплевав на интересы европейского бизнеса. Ибо они у этого «заокеанского дяди» на содержании, причем давно.

Не для того всех этих поляков с прибалтами прикупали да воспитывали, чтобы они интересы старого европейского бизнеса защищали.

И вся бюрократическая евросоюзовская настройка тут же начнет трещать по швам, ибо те же немцы внезапно с ужасом осознают, что Третий энергопакет, который, как им объясняли, нужен для их защиты, на самом деле не «боевой нагрудник», а банальный ошейник. Причем ошейник, при помощи которого вроде бы собирались «сдерживать русских». А теперь он душит их самих.

А русские вместо того, чтобы сдаваться, пожимают плечами и выстраивают совместно с турками газовый хаб, не подпадающий под Третий энергопакет (поскольку Турция — страна, которую в ЕС так и не взяли и которая уже не сильно хочет).

А еще русские тянут трубопроводы в Китай.

А главное — поскольку запасы газа в стране у русских хоть и колоссальны, но объемы поставок не бесконечны, то теперь уже намечается не «конкуренция между поставщиками», которую Брюссель (под контролем старшего брата из Вашингтона) так тщательно выстраивал, а «конкуренция между потребителями». В том числе конкуренция и за «маршруты доставки».

Помимо всего прочего, русские еще и строят гигантские мощности по сжижению (не верите — посмотрите на уже запущенную первую очередь Сабетты) и собираются выходить на глобальные рынки СПГ.


© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция «Укртрансгаз»

Тут поневоле задумаешься.

Ситуация-то сложилась принципиально новая.

На кону, по сути, далеко не только свет и тепло в домах европейских бюргеров — с этим «звериный оскал» европейского капитализма еще мог бы как-то смириться. Из-за «экологической политики» и закрытия атомных электростанций счета на электричество для германских домохозяйств и так выше среднеевропейских примерно на 40 процентов, так что, в общем, переживут.

Тут хуже другое: на кону конкурентоспособность европейских товаров с очень высокой энергетической составляющей на мировых рынках.

Например, про системообразующую для экономики Германии электротехническую промышленность, немецкую гордость и локомотив индустрии, без дешевого и качественного «русского газа» можно просто забыть. И готовность того же Siemens AG или Robert Bosch Gmbh к сотрудничеству с русскими «хоть чучелом, хоть тушкой» не имеет смысла даже и обсуждать.

И брюссельским бюрократам, нервно повторяющим вашингтонские мантры о Третьем энергопакете и прочей «сланцевой демократии», тут лучше все же думать не столько о том, как отвечает борьбе за права человека русский трубопроводный газ, сколько о том, на чьи деньги они живут. Потому что с учетом «турецких потоков», «Силы Сибири» и новых мощностей по сжижению на Ямале у Брюсселя со временем есть все шансы повторить судьбу Киева, в котором тоже однажды был побежден русский дешевый газ.

Дмитрий Лекух



Материалы по теме:

«Газпрому» разрешили строить вторую нитку «Турецкого потока»?
Газпром получил разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока»
«Газпром» расторг контракт с Saipem на строительство «Южного потока»
«Газпром» начал строительство морского участка «Турецкого потока»
Добавлено: 25 янв 2018 в 11:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В столице Калмыкии 3 февраля планируют провести патриотический митинг

В столице Калмыкии 3 февраля планируют провести патриотический митинг

В Ижевске выделят 70 млн. на реконструкцию старейшей городской бани

В Ижевске выделят 70 млн. на реконструкцию старейшей городской бани

Москва заработала 13,7 млрд руб. благодаря фестивалю «Путешествие в Рождество»

Москва заработала 13,7 млрд руб. благодаря фестивалю «Путешествие в Рождество»

В Петербурге стройотряды планируют привлечь к сохранению исторических зданий

В Петербурге стройотряды планируют привлечь к сохранению исторических зданий

Загрузка...



Лента новостей
В Петербурге умерла Людмила Сенчина - 11:28 В Петербурге умерла Людмила СенчинаПутин: В России принята госпрограмма вооружения до 2027 года - 11:28 Путин: В России принята госпрограмма вооружения до 2027 годаБанк России отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс» - 11:28 Банк России отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс»Дмитрий Азаров был не в курсе запланированной встречи с Грудининым - 11:28 Дмитрий Азаров был не в курсе запланированной встречи с ГрудининымSpaceX провела успешные испытания ракеты Falcon Heavy - 11:25 SpaceX провела успешные испытания ракеты Falcon HeavyУмерла Людмила Сенчина - 11:24 Умерла Людмила СенчинаВ правительстве оценили выгоду от сделки с ОПЕК в 800 млрд рублей - 11:24 В правительстве оценили выгоду от сделки с ОПЕК в 800 млрд рублейЭкс-глава Банка Москвы задумал получить американскую визу через лоббистов - 11:24 Экс-глава Банка Москвы задумал получить американскую визу через лоббистовВ Роскомнадзоре опровергли рост числа «групп смерти» в соцсетях - 11:24 В Роскомнадзоре опровергли рост числа «групп смерти» в соцсетяхХалеп победила Кербер и вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису - 11:21 Халеп победила Кербер и вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннисуНаш парень в Больших гонках. Кто он - Сергей Сироткин? - 11:21 Наш парень в Больших гонках. Кто он - Сергей Сироткин?Саша Черно вынуждена оправдываться и выгораживать себя - 11:16 Саша Черно вынуждена оправдываться и выгораживать себяРоссия изменит свою позицию относительно оккупации Донбасса, – Уолкер - 11:09 Россия изменит свою позицию относительно оккупации Донбасса, – УолкерКайли Дженнер готовится к рождению ребенка, а ее бойфренд — нет - 11:07 Кайли Дженнер готовится к рождению ребенка, а ее бойфренд — нет
Последние новости
В Японском море пропало российское судно с 21 человеком на борту - 11:56 В Японском море пропало российское судно с 21 человеком на борту Освобожденный пленник из «Азова» рассказал о жутких пытках боевиков - 11:56 Освобожденный пленник из «Азова» рассказал о жутких пытках боевиков Волкер: Санкции против РФ постепенно действуют - 11:56 Волкер: Санкции против РФ постепенно действуют В Санкт-Петербурге скончалась певица Людмила Сенчина - 11:56 В Санкт-Петербурге скончалась певица Людмила Сенчина Микроавтобус «Харьков-Луганск» попал в ДТП, есть жертвы и раненые - 11:56 Микроавтобус «Харьков-Луганск» попал в ДТП, есть жертвы и раненые Возле Милана сошел с рельсов поезд, есть погибшие и сотня пострадавших - 11:56 Возле Милана сошел с рельсов поезд, есть погибшие и сотня пострадавших На украинские грабли: зачем Европа побеждает дешевый русский газ - 11:49 На украинские грабли: зачем Европа побеждает дешевый русский газ Владимир Путин отметил особую важность федерального закона о принятии Крыма в состав РФ - 11:44 Владимир Путин отметил особую важность федерального закона о принятии Крыма в состав РФ Французская теннисистка Ализе Корне обвиняется в нарушении антидопинговых правил - 11:42 Французская теннисистка Ализе Корне обвиняется в нарушении антидопинговых правил «Нафтогаз» засекретил решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» - 11:38 «Нафтогаз» засекретил решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» В ульяновском лицее произошла стрельба - 11:38 В ульяновском лицее произошла стрельба Не сможем ответить еще 10 лет: в Вашингтоне расписались в бессилии против грозного оружия России - 11:31 Не сможем ответить еще 10 лет: в Вашингтоне расписались в бессилии против грозного оружия России Гадания в Татьянин день 25 января 2018 года: самые правдивые способы узнать свою судьбу - 11:31 Гадания в Татьянин день 25 января 2018 года: самые правдивые способы узнать свою судьбу
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"