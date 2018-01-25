На украинские грабли: зачем Европа побеждает дешевый русский газ

«Энергетическая изоляция России», заявленная еще в 2014 году, нарастает изо всех сил. Как и все остальные «изоляции»: политическая, экономическая, технологическая и прочие. Просто в энергетическом секторе она выглядит как-то особенно выпукло.

Так, на минувшей неделе «Газпром» получил окончательное формальное разрешение Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции. О том, что это была формальность, свидетельствует простой факт: на морском участке к этому моменту было уложено уже несколько сотен километров газопровода.

Кроме того, как сообщается, в наступившем году «Газпром» планирует увеличить инвестиции в «южный маршрут» без малого в два раза по сравнению с прошлым, 2017 годом — до 182,4 миллиарда рублей.

Нас это интересует в первую очередь вот в каком контексте.

Российское государство в лице газового холдинга ведет последовательную политику по регулированию и диверсификации поставок энергоносителей — в Европу и не только.

Заметим, что диверсификация поставок для страны, уже неоднократно «обжигавшейся» на посредниках типа Украины, — отнюдь не «реагирование на вызовы». Это осознанная экономическая и политическая стратегия, во многом, кстати, согласующаяся с пресловутой европейской «энергетической безопасностью». Потому что (как, на уровне деклараций, и европейский Третий энергетический пакет) имеет целью бесперебойные поставки голубого топлива на европейские рынки.

Только вот стратегия России по обеспечению газом Европы по отношению к «собственно европейской» стратегии зеркальна.

Ибо, хотя формально политика «европейской энергетической безопасности» базируется на защите интересов покупателя, а российской — на «защите прав поставщика», на деле, как выясняется, все эти европейские «третьи пакеты» не очень-то на интересы покупателя работают. Потому что в любой момент может прийти большой заокеанский дядя с битой и настоятельно предложить свой сланцевый кирпич.

И в этот самый момент обнаружится множество брюссельских «защитников прав потребителя», которые охотно сдадутся, наплевав на интересы европейского бизнеса. Ибо они у этого «заокеанского дяди» на содержании, причем давно.

Не для того всех этих поляков с прибалтами прикупали да воспитывали, чтобы они интересы старого европейского бизнеса защищали.

И вся бюрократическая евросоюзовская настройка тут же начнет трещать по швам, ибо те же немцы внезапно с ужасом осознают, что Третий энергопакет, который, как им объясняли, нужен для их защиты, на самом деле не «боевой нагрудник», а банальный ошейник. Причем ошейник, при помощи которого вроде бы собирались «сдерживать русских». А теперь он душит их самих.

А русские вместо того, чтобы сдаваться, пожимают плечами и выстраивают совместно с турками газовый хаб, не подпадающий под Третий энергопакет (поскольку Турция — страна, которую в ЕС так и не взяли и которая уже не сильно хочет).

А еще русские тянут трубопроводы в Китай.

А главное — поскольку запасы газа в стране у русских хоть и колоссальны, но объемы поставок не бесконечны, то теперь уже намечается не «конкуренция между поставщиками», которую Брюссель (под контролем старшего брата из Вашингтона) так тщательно выстраивал, а «конкуренция между потребителями». В том числе конкуренция и за «маршруты доставки».

Помимо всего прочего, русские еще и строят гигантские мощности по сжижению (не верите — посмотрите на уже запущенную первую очередь Сабетты) и собираются выходить на глобальные рынки СПГ.

© РИА Новости / Александр МазуркевичГазовая компрессорная станция «Укртрансгаз»

Тут поневоле задумаешься.

Ситуация-то сложилась принципиально новая.

На кону, по сути, далеко не только свет и тепло в домах европейских бюргеров — с этим «звериный оскал» европейского капитализма еще мог бы как-то смириться. Из-за «экологической политики» и закрытия атомных электростанций счета на электричество для германских домохозяйств и так выше среднеевропейских примерно на 40 процентов, так что, в общем, переживут.

Тут хуже другое: на кону конкурентоспособность европейских товаров с очень высокой энергетической составляющей на мировых рынках.

Например, про системообразующую для экономики Германии электротехническую промышленность, немецкую гордость и локомотив индустрии, без дешевого и качественного «русского газа» можно просто забыть. И готовность того же Siemens AG или Robert Bosch Gmbh к сотрудничеству с русскими «хоть чучелом, хоть тушкой» не имеет смысла даже и обсуждать.

И брюссельским бюрократам, нервно повторяющим вашингтонские мантры о Третьем энергопакете и прочей «сланцевой демократии», тут лучше все же думать не столько о том, как отвечает борьбе за права человека русский трубопроводный газ, сколько о том, на чьи деньги они живут. Потому что с учетом «турецких потоков», «Силы Сибири» и новых мощностей по сжижению на Ямале у Брюсселя со временем есть все шансы повторить судьбу Киева, в котором тоже однажды был побежден русский дешевый газ.

Дмитрий Лекух