На Авакова готовили покушение, подозреваемые задержаны

В Румынии задержали бывшего генерального директора государственного предприятия Укрспирт Михаила Лабутина.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, Лабутин вместе с организованной преступной группировкой готовили покушения на жизнь министра внутренних дел Арсена Авакова.

«Установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министра внутренних дел Украины Авакова А. Б/», — написала пресс-секретарь.

Кроме того, по ее словам, ОПГ обвиняют в ряде покушений, подготовке убийств и убийстве советника директора Укрспирта. Сарган рассказала, что преступники активно использовали взрывные устройства различных типов.

По словам пресс-секретаря генпрокурора, 19 декабря 2017 года были одновременно проведены 60 обысков в различных регионах Украины и задержаны шесть активных участников преступной организации.