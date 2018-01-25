На европейскую часть Российской Федерации надвигается мощнейший циклон

Об этом объявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Гребень высочайшего давления, который обусловил ясную погоду и двадцатиградусные морозы в столице, начинает медленно отступать на юго-восток, и к европейской территории РФ приближается мощнейший циклон; на южной периферии данного циклона дожди, подтопившие Париж», — объявил он.

Новые погодные условия москвичи ощутят уже в конце рабочей недели - ясное небо затянет облаками, будет ветрено, пройдет небольшой снег. В последний рабочий день температура днем составит приблизительно -4…-6 °C.

После этого температура продолжит расти: в выходные 27-28 января днем будет около -4, ожидаются порывы ветра до 15 м/с и снег.

Реальная оттепель наступит в начале рабочей недели, 29 января: днем столбики термометров перейдут через отметку в нуль градусов, в центре столицы будет до +1.

К европейской части РФ приближается мощнейший циклон. Температура днем поднимется до 0…+1 °C, что выше нормы на 7-8 градусов. В городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.