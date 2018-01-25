«Нафтогаз» засекретил решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» засекретил решение Арбитражного суда Стокгольма по спору с «Газпромом». Речь идет о поставках российского газа на Украину.

В судебном определении подробно описана сделка купли-продажи газа. В договоре также прописано, что вся информация является конфиденциальной. Об этом сообщают «Украинские новости». Соответствующая норма прописана для того, чтобы не позволить российской стороне отказаться от исполнения решения, пояснили в украинской нефтегазовой компании. Аналогичные прецеденты в практике арбитражного производства уже были.

В минувший понедельник Стокгольмский арбитраж вынес решение по делу «Нафтогаза» и «Газпрома». Суд отклонил требование российской стороны в рамках принципа «бери или плати» на 56 миллиардов долларов на поставки газа в 2009–2017 годах, обязав украинскую компанию выплатить порядка двух миллиардов долларов. Кроме того, снижен ежегодный объем обязательных закупок российского газа с этого года и до конца действия контракта в 2019 году.

Напомним, что в прошлом году президент России Владимир Путин подтвердил, что транзит российского газа по территории Украины может сохраниться в случае экономической целесообразности.