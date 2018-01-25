На Командорах за час случилось три землетрясения

«Сейчас около острова Беринга регистрируется множество землетрясений, однако эти три — наиболее сильные, их магнитуда превосходит 4,5», — сообщил уполномоченный Геофизической службы РАН.

«Эпицентр данного землетрясения находился на глубине 523 км в 72 км западнее райцентра Усть-Большерецк и в 229 км от Петропавловска-Камчатского», — сказал агентству «Интерфакс — Дальний Восток» уполномоченный Камчатского отдела геофизической службы РАН. 2-ой подземный толчок магнитудой 5 баллов произошёл близ Командорских островов в 05:10 по московскому времени. Эпицентр находился на глубине 84 километра в 50 километрах восточнее Никольского.

Энергетический класс сейсмособытия составил не менее 10,6. Затем в 06:02 мск произошел очередной подземный толчок.

По предварительной последней информации МЧС, подземные толчки силой 3-4 балла ощущались в селе Никольское, которое находится на одном из Командорских остров — острове Беринга.

Отмечается, что 3-е землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в 15:02 по здешнему времени (6:02 мск) там же, где до этого на протяжении часа были зарегистрированы землетрясения магнитудой 6,2 и 5,5. «Пострадавших и разрушений в итоге землетрясения нет», — говорится в заявлении спасателей. Граждане села Никольское ощутили толчки силой до четырёх баллов.

«Они удостоверились, что все строения выстояли, повреждений на зданиях нет», — сообщил уполномоченный спасательного ведомства.