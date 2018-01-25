Нападающий Гидо Каррильо перешел из "Монако" в английский "Саутгемптон"

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Аргентинский нападающий Гидо Каррильо перешел из "Монако" в "Саутгемптон", сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2021 года. По сообщению Би-би-си, трансфер Каррильо обошелся "Саутгемптону" в 19 миллионов фунтов.

Каррильо выступал за "Монако" с 2015 года и в сезоне-2016/17 выиграл с монегасками чемпионат Франции. В нынешнем сезоне форвард провел за "Монако" 24 матча в различных турнирах и забил восемь мячей.