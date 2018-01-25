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Наш парень в Больших гонках. Кто он - Сергей Сироткин?


Добавлено: 25 янв 2018 в 11:21, Категория: Спорт
Наш парень в Больших гонках. Кто он - Сергей Сироткин?
Скромный, рассудительный, с горящими глазами и огромным желанием побеждать. Он был таким, когда мы познакомились два года назад и он боролся за победу в серии GP2. Думаю, он был таким, и когда выиграл свой первый титул, стал чемпионом Москвы по картингу в 2005 году. Он остается таким и сейчас. Знакомьтесь – Сергей Сироткин, пилот команды "Формулы-1" "Уильямс", воспитанник российской программы развития автоспорта SMP Racing.

Еще неделю назад любители "Формулы-1" с печалью ожидали новый сезон. Все уже привыкли болеть за своего! Сначала это был Виталий Петров, потом - Даниил Квят. В 2018 году российский триколор будет на болиде под номером 35.

"В моей жизни не изменилось почти ничего – я по-прежнему очень много времени уделяю спортзалу, тренировкам, теоретической работе. Моё главное правило – максимально выкладываться, делать всё настолько хорошо, насколько это возможно. Впрочем, сейчас намного больше времени приходится уделять общению с прессой - как российской, так и зарубежной. Я понимаю всю важность этой работы и стараюсь быть открытым настолько, насколько позволяет график".

В прошлом году Сергей Сироткин закончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Я знаю, сколько времени он проводит на гонках и тренировках, и поэтому не представляю, как это у него получилось. По словам Сергея, это проблема всех профессиональных спортсменов. Постоянно приходится выбирать между хорошим образованием и спортом.

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"Даже самому не верится, но мне это удалось. В процессе обучения преподаватели иногда шли навстречу, позволяя небольшие отклонения от учебного графика, но гораздо чаще всё было как у всех и никаких поблажек мне не делали. Считаю, что это было правильно. Это заставляет более осознанно подходить к учёбе и не расслабляться. Я благодарен всем преподавателям и за эту строгость, и за то, что дали мне знания, которые очень пригодились в работе".

Строгость строгостью, но, думаю, большинству преподавателей было интересно общаться с Сергеем. В обмен на теорию действующий пилот мог поделиться огромным практическим опытом. И диплом на тему подготовки гоночных автомобилей и их адаптацию на протяжении гоночного уикенда стал результатом сбора и анализа огромного количества информации. Сергей говорит, что старался сделать проект лаконичным и понятным не только узким автоспортивным специалистам.

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Совместить теорию и практику Сергею удалось уже в прошлом году в работе над новым российским прототипом BR1 компании BR Engineering.

"Я вложил частичку своей души в эту машину, и мне это очень приятно. В этом сезоне, к сожалению, возможности уделять время этому проекту будет значительно меньше, но я по-прежнему буду следить за тем, как эта машина взрослеет, учится ездить. Уверен, что впереди у неё блестящий сезон, ведь за рулем этого прототипа поедут лучшие российские пилоты программы SMP Racing".

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Среди достижений сезона 2017 года у Сергея есть еще одно: дебют в гонке "24 часа Ле-Мана".

"Мне было очень интересно и даже необычно участвовать в гонке, где одну машину пилотируют три гонщика. Это легендарный марафон, участвовать в котором мечтают, наверное, все гонщики мира. Уверен, впереди нас ждет еще много Ле-Манов и российских флагов над этой трассой!"

Два года Сергей провел в команде "Формулы-1" "Рено" в качестве тест-пилота. По словам Сергея, там было очень комфортно, он прекрасно сработался со всеми, продолжает общаться и поддерживать дружеские отношения.

"Рено – это в первую очередь заводской коллектив, а "Уильямс" – больше частная команда. Когда я пришел в "Уильямс", то, вопреки некоторым своим опасениям, практически сразу почувствовал себя как дома. И я уверен, что на трассе мы также отлично сработаемся".

Года полтора назад во время шуточной части интервью на вопрос, какие девушки тебе нравятся, Сергей ответил: "Такие, как моя". В прошлом году Даша была вместе с Сергеем лишь на одном из этапов "Формулы-1" - в Сочи.

"Наши рабочие и учебные графики не позволяли, и не позволяют до сих пор, видеться так часто, как хотелось бы. А во время гоночных уикендов я настолько погружен в работу, сосредотачиваясь на рабочих моментах, что буквально отключаюсь от всего вокруг".

Но болельщиков на трибунах не заметить невозможно. На своем собственном опыте я знаю, что фанаты в разных странах сильно отличаются. Для меня самыми эмоциональными были и остаются аргентинцы, самыми осведомленными – японцы, самыми невозмутимыми – норвежцы. Сергей за свою карьеру уже ни один раз посетил автоспортивные мекки по всему миру.

"Это весьма субъективные ощущения, но, действительно, внешне болельщики в разных странах отличаются. Где-то они более эмоциональны: приносят плакаты, кричат и активно жестикулируют. Где-то – наоборот: сдержанные и внешне почти не проявляют никаких эмоций, кстати, как например, в Сочи. Но пообщавшись и с теми и с другими, понимаешь, что это настоящие любители автоспорта, они действительно интересуются тобой, уважают всех без исключения гонщиков, переживают и искренне болеют за своих кумиров. Спасибо всем, кто неравнодушен к автоспорту. Нам, пилотам, очень важна ваша поддержка, ваши эмоции, ваши слова, каждый ваш комментарий. Мы же постараемся не подвести, вкладывая все свои силы и душу в самый лучший спорт в мире – автомобильный!"

26 февраля в Испании начнутся первые предсезонные тесты. Где новым героем для нас станет Сергей Сироткин. Наш парень в "Больших гонках".



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Добавлено: 25 янв 2018 в 11:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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