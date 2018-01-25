Назван победитель конкурса на проектирование купчинских велодорожек

До этого мы писали, что конкурс на проектирование 2-х велодорожек был объявлен 7 декабря предыдущего 2017-ого года.

Напомним, что ранее компания «Стройпроект» занималась строительством велодорожек на Крестовском острове до набережной реки Карповки, а кроме этого по Петроградской стороне. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте госзакупок.

В Петербурге новые маршруты для приверженцев велосипедного спорта предстоит сделать АСП «Северо-Запад» и АО «Институт Стройпроект». Согласно техническому заданию, компания должна будет выполнить проектно-изыскательские работы по размещению велосипедных дорожек в южной части города.

Предполагается, что один маршрут будет соединять набережную реки Карповки и Кантемировскую улицу, а другой — все велодорожки на набережной Фонтанки и Обводного канала. Общие расходы на данные цели составят около 215 млн руб. Максимальная сумма окнтракта составляла 8,56 млн.

Новые дорожки будут пролегать через набережную реки Карповки, Парк 300-летия, Тихорецкий проспект, а кроме этого через парк при Лесотехнической академии и Кантемировскую улицу.

Победителем 2-го конкурса стало ООО АСП «Северо-Запад». Это самый дорогой из трех профильных аукционов; при стартовой цене в 18,3 млн АСП «Северо-Запад» предложил выполнить работы за 17,1 млн.