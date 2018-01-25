Не сможем ответить еще 10 лет: в Вашингтоне расписались в бессилии против грозного оружия России

Пентагону нечем ответить на новейшее российское вооружение.

У ВМС США на сегодняшний день нет адекватного ответа на создаваемый в РФ подводный плавательный аппарат «Статус-6» с ядерной боеголовкой мощностью до ста мегатонн.

В этом убежден офицер ВМС США в отставке, старший научный сотрудник по программам защиты института Heritage Foundation Томас Каллендер. Пентагону понадобится несколько лет, чтобы найти способ для ликвидации этого мощнейшего российского оружия.

В распоряжении Вашингтона имеются торпеды Mark-48, которые имеют максимальную дальность 55 километров и глубину погружения 800 метров, однако они не рассчитаны на уничтожение такого аппарата, как российский «Статус-6». Основное оружие ВМФ США не способно уничтожить эту российскую торпеду на её максимальной глубине, сообщает lenta.

Только при условии достаточного финансирования Пентагона, США способны в течение нескольких лет придумать оружие, которое станет ответом на российский «Статус-6», считает американский офицер.

Россия планирует завершить создание действующего прототипа «Статуса-6» уже в следующем году. На вооружение аппарат будет принят в начале 2020 годов.