Новый мост в Улан-Удэ обещают построить за три года

Отметим, ранее стало известно, что строительство 3-го моста в Улан-Удэ через реку Уда будет финансироваться за счет субсидий из федерального бюджета.

Как подчеркнул руководитель республиканского минтранса Сергей Козлов, финансирование из федерального бюджета даст возможность сделать проезд по мосту бесплатным для населения.

Заявку региона на строительство в Улан-Удэ третьего моста одобрил Минтранс РФ, он будет создан в створе улиц Сахьяновой и «3-я Транспортная», в 2015 году начнут разработку проектно-сметной документации. В результате нам рекомендовали начать разработку проектно-сметной документации с окончанием в 2016-м году по механизму бесплатности и реализации за счет федерального бюджета. Расходы включены в республиканский бюджет на 2018-2019 годы, передает Восток-Телеинформ ссылаясь на пресс-службу руководства республики. Сейчас региональному Минтрансу остается только подготовить дополнительную информацию по мосту, в частности, по финансовой эффективности. «Мы представили проектное и планировочное решения данного объекта, которые также одобрили». Объем снобжения деньгами предварительно составляет 5,5 млрд. руб.

«Проект планируется воплотить на протяжении трёх лет», — резюмировал Сергей Козлов.

Однако в силу рельефа правобережной части города, основные транспортные автодороги связывающие мостовые переходы через реку Уда расположены на достаточном удалении от берега, что обуславливает перепробеги транспорта и создаёт пробки. Развязки моста будут выходить во все три района города. Он соединит Железнодорожный (промзону) и Октябрьский районы.

В данный момент в Улан-Удэ интенсивность движения транспортных средств (в физических единицах) по Удинскому мосту в створе проспектов Автомобилистов и Строителей с 7:30 до 8:30 составляет практически 2,9 тыс авто в обоих направлениях, что превосходит нормативную в 2,37 (нормативная интенсивность движения за один час по проспекту Автомобилистов составляет 1200 автомобилей). Пропускная способность по существующим мостам через реку Уда и проспекты Автомобилистов и Строителей возрастет на 30%. Снижение общего количества дорожно-транспортных средств на дорогах Ключевская, Сахьяновой, Трубачеева и проспекте Автомобилистов уменьшится на 25%. А самое главное — третий мост даст возможность разгрузить транспортный поток центра города и освободиться от пробок.