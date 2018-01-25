Охранник Януковича рассказал подробности побега экс-президента в Россию

Сына беглого экс-президента Украины Януковича, Виктора, вывезли в Россию вместе с отцом военными вертолетами из Запорожской области 23 февраля 2014 года

Так, во время допроса о госизмене Януковича в Оболонском районном суде Киева сообщил сотрудник Управления госохраны Олесь Шаран. По его словам, он был охранником Виктора Януковича 21–23 февраля 2014 года и сопровождал его во время бегства из Украины.

Кроме того, Шаран отметил, что вечером 22 февраля в Донецке к президентскому кортежу присоединился сын Януковича: «На выезде из Донецка к нам присоединился Виктор Викторович Янукович, и фактически мы уже передвигались дальше вместе с ним».

Также, он добавил, что около 03:00 часов 23 февраля 2014 года кортеж остановился в поле возле Мелитополя, на которое сели три военных вертолета. Ими Янукович, его сын Виктор и охранники были переправлены в Анапу, а затем самолетом — в Крым.