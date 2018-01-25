Оккупанты «ЛНР» подтвердили, «призыв» мужчин на «военные сборы»

Оккупационная «власть» «ЛНР» подтвердила информацию о том, что боевики активно формируют резерв НВФ и призывают «резервистов» на масштабные военные сборы.

Так называемый «военный комиссар ЛНР» Игорь Маршуба сообщил: «В настоящее время в целях подготовки по военным специальностям граждан, пребывающих в запасе, в январе-феврале 2018 года в подразделениях Народной милиции в несколько этапов проводятся плановые учебные сборы с гражданами, пребывающими в запасе, предназначенными в состав резервных формирований Народной милиции».

По его словам, призванные на «учения» за «весь период прохождения сборов» кроме зарплаты по месту работы получат «денежное довольствие как военнослужащим в подразделениях народной милиции».

Также, Машруба обратил внимание пребывающих в запасе «на своевременное прибытие в отделы военного комиссариата в указанные сроки, прохождение медицинской комиссии и убытие на учебные сборы».