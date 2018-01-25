«Она всегда уходила, не расплатившись»: в ОРЛО рассказали о поведении жены Плотницкого

По данным источников, жена экс-главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого была дамой экономной и не считала нужным оплачивать в магазинах собственные покупки.

Российское издание «Росбалт» со ссылкой на источники в оккупированном Луганске сообщило, что Оксана Плотницкая, как правило, держалась в тени своего супруга. Иногда она появлялась на страницах и сюжетах местных СМИ, именно в качестве «первой леди», когда проведывала роддом, больницу или детский приют. При этом именно она держала под контролем сеть супермаркетов «Народный», имеющую статус «республиканского».

Известно, что после «переворота» Оксана вместе с мужем и его ближайшем окружением покинула оккупированный Луганск. Сотрудники одного из магазинов отметили: «Набрав полные сумки вещей, она всегда говорила: приедет супруг и расплатится. Но тот ни разу не приезжал. Один раз попробовали пожаловаться в администрацию главы, так нас послали и сказали, чтобы мы радовались, что у нас магазин не забрали».

По словам источников, Плотницкие не жили вместе уже несколько лет, что не мешало Оксане пользоваться соответствующими «высокому статусу» привилегиями. Отмечается, что она любила посещать салоны красоты, дорогие бутики одежды и ювелирные магазины, нигде при этом не расплачиваясь.