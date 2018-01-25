Победители ралли «Дакар» преподнесли Путину в подарок модель КамАЗа

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил команду «КамАЗ-мастер» с победой на ралли-рейде «Дакар», говорится в заявлении Кремля на официальной странице в web-сети интернет микроблогов Твиттер. Гонщики показали российскому лидеру видеоролик о том, как шла подготовка к ралли, а кроме этого вручили ему модель большегруза «КАМАЗ». Разъяснения давал руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин. Он, в частности, сообщил, что только половина экипажей — участников ралли дошла до финиша.

Президент также спросил об истории с участниками ралли, которые залили неполный бак топлива.

«Хотелось бы и дальше видеть ваши успехи», — обратился Путин к спортсменам. По утверждению челнинских спортсменов, не очень спортивно при прохождении спецучастка поступил экипаж на Iveco. Спортсмены показали Путину видеоролик о подготовке команды к ралли и «нарезку» самой гонки. И все, кто понимают, что это такое, все смотрят за тем, как вы сражаетесь за первенство, при этом с замиранием сердца.

Он назвал уникальным достижением еще одну победу команды.

А кроме этого ему вручили точную копию первого приза сегодняшней гонки и модель «КамАЗа», участвовавшего в ралли. В завершение состоялось общее фотографирование.

Президент РФ Владимир Путин встретился с командой «КамАЗ-мастер».