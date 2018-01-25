Порошенко назвал условие для своего выдвижения на 2-ой президентский срок

По достоверным предварительным данным местных СМИ, Петр Порошенко дал понять, что еще не принял решение о своем выдвижении на 2-ой срок.

В процессе «Украинского завтрака» в швейцарском Давосе Порошенко, отвечая на вопрос о его участии в выборах-2019, уточнил, что до избирательного цикла еще не менее 6-ти месяцев. Об этом он объявил в четверг на «украинском завтраке» в Давосе, сказал украинский канал 112. По утверждению политического деятеля, решение относительно своего участия в предстоящих выборах он примет в следующие шесть месяцев.

24 января стало известно, что Порошенко собирается принять участие в выборах и выиграть их.

По утверждению политика, его решение зависит от того, насколько успешными будут следующие полгода.

Порошенко был избран президентом Украинского государства в минувшем году, набрав 54,7% голосов избирателей.

Напомним, что очередные выборы президента Украинского государства пройдут весной 2019 года, и Порошенко пока не спешит официально определяться по поводу собственного участия в предстоящей гонке.