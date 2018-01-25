Порошенко считает размещение миротворцев ООН в Донбассе жизненной необходимостью

Президент Украины Петр Порошенко назвал жизненной необходимостью развертывание миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Глава государства отметил, что Украина тратит 6% ВВП на сектор обороны и безопасности. Также он добавил: «Десятки тысяч украинцев защищают не только наш суверенитет, не только нашу территориальную целостность и независимость, но свободу и демократию в Европе и во всем мире, остановив Россию».

При этом он подчеркнул, что глобальная стабильность была разрушена одним из постоянных членов Совбеза ООН: «Мы жизненно нуждаемся в миротворческой миссии на восток моей страны».