Порошенко сообщил, пойдет ли на второй президентский срок

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что примет решение относительно выдвижения своей кандидатуры на выборах президента Украины в 2019 году только через полгода.

Так, отвечая на вопрос журналистов об участии в будущих президентских выборах Порошенко отметил: «У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью».

При этом он подчеркнул, что его решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах будет зависеть от того, насколько успешными будут следующие полгода. Глава государства добавил: «Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными».