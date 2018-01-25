Порошенко: Украинская армия стала одной из самых актвных в Европе

Президент Украины Петр Порошенко назвал ВСУ одной из самых активных и наиболее эффективных армий Европы.

Порошенко отметил: «В течение последних трех лет мы стали одной из самых активных армий в Европе, хотя до этого армия была в очень плохом состоянии. И наша стратегия также является очень важным шагом для будущего цивилизации».

При этом, он отметил, что «большая часть нашего ВВП идет на сферу обороны».

Глава государства отметил: «Десятки тысяч украинцев пострадали от этого. И мы защищаем свободу и демократию для Европы и всего мира, останавливая российскую агрессию, чтобы она не лезла дальше».