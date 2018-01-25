Появился 2-ой постоянный рейс из Перми в Санкт-Петербург

По имеющимся данным, 2-ой авиакомпанией, которая будет осуществлять авиаперелеты из Перми в Санкт-Петербург, станет S7 Airlines.

Полеты из аэропорта Пулково в Пермь будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Из Перми самолеты отправлялись в 05.25 по будням. — Перелеты начнутся с 1 мая текущего года и будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Перелеты будет осуществлять лайнер Airbus A319.

До этого перелётами из Перми в Петербург занимался только «Аэрофлот».

В расписание интернационального аэропорта «Пермь» добавят два вечерних рейса — в столицу России и Санкт-Петербург. S7 Airlines уже открыл реализацию билетов на направление.

Пассажиры из Перми сейчас смогут напрямую добраться до Санкт-Петербурга либо с уютными стыковками в аэропорту Пулково продолжить свое путешествие по городам Российской Федерации и Западной Европы маршрутной сети S7 Airlines.