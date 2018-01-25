Прячутся и потеряли дар речи: о странном поведении делегации США в Давосе, рассказал Дворкович

Политика, последние новости сегодня – 25 января. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал журналистам о странном поведении представителей американской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, американцы избегают встреч и каких-либо контактов с представителями России.

Дворкович обратил внимание на то, что не российская сторона закрыта от диалога, а США.

«Американцы прячутся от нас в Давосе. Это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений», — отметил вице-премьер РФ.

Он также обратил внимание на то, что вопрос санкций США не является «самой интересной вещью на свете» и что это «ничтожный вопрос». Вместо траты времени на обсуждение санкций, стороны должны более эффективно работать, выразил позицию Москвы Аркадий Дворкович.