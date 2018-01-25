Путин поведал, что его «заряжает»

Соответствующее объявление глава государства сделал на встрече с рабочими Казанского авиационного завода.

Президент Владимир Путин в четверг встретился с сотрудниками авиазавода имени С. П. Горбунова в Казани.

По его словам, это заряжает. Так он ответил на вопрос рабочего, как главе государства удается быть всегда энергичным, бодрым и оставаться в хорошей физической форме.

Оказалось, что глава государства «заряжается» от занятий спортом, а также от общения с активными людьми, которые нацелены на высокие результаты, передает РИА Новости.

Он также сказал, что не знает особенных секретов поддержания хорошей физической формы, только один — заниматься спортом. По утверждению В.Путина, он продолжает активно заниматься спортом.