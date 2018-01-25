Путин: В России принята госпрограмма вооружения до 2027 года

В рамках посещения моторостроительного производственного объединения в Уфе президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране принята государственная программа вооружения.

По словам российского лидера, программа рассчитана до 2027 года. В момент реализации программы все предприятия оборонно-промышленного комплекса будут работать стабильно и ритмично, подчеркнул глава государства.

В минувшую среду, 24 января, Владимир Путин побывал в Башкирии, где поучаствовал в совещании на тему диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса. Также российский лидер встретился с главой республики Рустэмом Хамитовым.