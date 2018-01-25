Путин заявил о «стабилизации» ситуации с аннексированным Крымом

Президент России Владимир Путин заявил, что «драматичная» на данный момент ситуация вокруг аннексированного Крыма вскоре стабилизируется.

Так, он отмечает: «На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться».

Российский президент отметил, что после решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем это развитие «только будет набирать темпы»: «Причем и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям».