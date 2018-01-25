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РФ доставила более 5 тонн гуманитарной помощи в Сирию


Добавлено: 25 янв 2018 в 23:42,
РФ доставила более 5 тонн гуманитарной помощи в Сирию

Российские военные доставили более 5,5 тонны гуманитарной помощи жителям Сирии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Центра по примирению в Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко.

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Всего гуманитарная помощь была доставлена в три сирийские провинции. Населенный пункт Умм-Эль-Амад провинции Алеппо получил продовольственные товары и одежду для нуждающихся. Детскому приюту при церкви Святого Илии в районе Дуэля были направлены продукты питания и детская одежда общим весом более 3,5 тонны. В населенный пункт Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор российские военные доставили питьевую воду, продукты питания и предметы первой необходимости общим весом 156 тонн.

Евтушенко также сообщил, что российские врачи оказали помощь 173 сирийцам, в том числе 18 детям. 

Кроме того, совместная работа российского Центра по примирению и сирийских органов власти привела к тому, что населенный пункт Мбаркия провинции Хомс присоединился к режиму прекращения огня. 


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Добавлено: 25 янв 2018 в 23:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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