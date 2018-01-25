РФ принудила платить дорожный сбор всех балтийских перевозчиков

Эстония включена Россией в список стран, грузоперевозчики которых должны оплачивать использование автомобильных дорог РФ. Как отмечает печатное издание, плата вводится согласно российскому законодательству — когда другое государство вводит проездной сбор с русских перевозчиков, Москва принимает идентичные меры. Таким образом, перевозчики всех стран Балтии сейчас обязаны платить за использование автодорогами РФ. Распоряжение руководства РФ об этом подписал премьер Д. Медведев. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Сбор взимается с фургонов с максимальной разрешенной массой 3,5 — 12 тонн, сообщает Lenta.ru.

Перевозчики обязаны оплатить сбор не позже суток с момента заезда в Российскую Федерацию.

Размер годового сбора для иностранных перевозчиков с весны 2016 годы вырос до 120 тысчч руб.