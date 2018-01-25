Россия изменит свою позицию относительно оккупации Донбасса, – Уолкер

Россия преследует политические цели благодаря оккупации украинских территорий, но она не смогла их достичь. Поэтому придет время, когда Кремль пересмотрит свою позицию, и эта оккупация станет ему невыгодной.Такое мнение высказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью DW."Мы все надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию, а именно ее руководство придет к выводу, что оккупация территории Украины больше не в ее интересах. Мы должны создать ситуацию, чтобы Россия захотела прекратить конфликт", – отметил он.Волкер убежден, что Кремль не намерен оккупировать всю территорию Украины, а преследует чисто политические цели и работает исключительно на дестабилизацию Украины. В частности, Кремль давно стремится влиять на политику Киева и попробовать вбить клин между Украиной и Западом.