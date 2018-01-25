В 2017 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге, вынес около 300 решений о нарушении Россией Европейской конвенции по правам человека.

Согласно данным, предоставленным руководством суда на пресс-конференции, за год было вынесено 293 решения, которыми признаются нарушения Конвенции со стороны РФ. Как правило, Россию признавали виновной в нарушении права на свободу и безопасность (116 решений), о запрете бесчеловечного и унижающего отношения (107), а также права на эффективную защиту (87).

В то же время, стоит учесть, что эти данные не свидетельствуют о состоянии дел с соблюдением прав человека на текущий момент. Сразу после России следует Турция, 99 решений, в которых суд признал нарушения конвенции.