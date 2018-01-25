СБУ ликвидировала канал переправки оружия и боеприпасов из зоны АТО

Сотрудники СБУ совместно с полицией ликвидировали в Павлограде Днепропетровской области канал поступления оружия и боеприпасов из зоны АТО.

Пресс-служба СБУ сообщает, что местный житель хранил в своей квартире большой арсенал средств поражения, которые использовались в криминальных целях. Оружие поступало от его знакомых, систематически посещающих зону АТО.

Во время обыска в квартире злоумышленника оперативники спецслужбы изъяли три автомата Калашникова, обрез нарезного охотничьего ружья, пять гранат Ф-1, РГД-5 и РГН с запалами к ним, тротиловую шашку, около пятисот патронов различного калибра и глушитель.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины. Это преступление наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

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