СБУ проводит проверку военных, освобожденных в Донбассе

СБУ продолжает проводить контрразведывательную проверку военных, освобожденных из плена боевиков ОРДЛО.

Глава СБУ Василий Грицак сообщил: «Такая работа продолжается, это работа не одного дня и не одного месяца, и это понимают все военнослужащие, которые находились в плену. Это традиционная стандартная процедура, как мы говорим, контрразведывательного опроса».

По его словам, в процессе контрразведывательной работы иногда выявляется информация о признаках работы военных в пользу врага. Также, он отметил, что в ходе опроса появляются новые данные о возможных местах удержания других заложников.

Грицак добавил: «Также мы получаем массу информации о пытках, о бесчеловечном обращении, эта информация собирается и потом будет передаваться в Европейский суд по правам человека».