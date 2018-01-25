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» » Сергей Собянин поздравил столичных студентов с Днем Татьяны

Сергей Собянин поздравил столичных студентов с Днем Татьяны


Добавлено: 25 янв 2018 в 22:21, Категория: Политика
Сергей Собянин поздравил столичных студентов с Днем Татьяны

Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Студентов поздравил и председатель московской городской думы Алексей Шапошников. Также он поздравил служащих и учащихся МГУ им. М. Ломоносова с днем основания образовательного учреждения, а всех Татьян в лице 3-х его коллег с Татьяниным днем.

«Целеустремленные, активные, восприимчивые ко всему новому и прогрессивному, вы — будущее России», — сообщил председатель Государственной думы.

— Годы студенчества — это пора немалых возможностей: участия в научно-исследовательской работе, конференциях и олимпиадах, в творчестве, общественно полезных делах, волонтёрском движении.

Студенческие годы — это самый занимательный, комический и в то же время очень ответственный этап в жизни любого человека. В 2007 День русского студенчества стал одной из памятных дат РФ. Желаю вам хорошего настроения, преданных друзей и значимых достижений в учебе, работе и жизни, — добавил Сергей Собянин. История праздника связана с возникновением Московского университета.

Традиционно Татьянин день совпадает со всероссийскими гуляниями в честь студентов. Вначале Татьянин день праздновался как день рождения университета, позже традиция распространилась и в иных городах Российской Федерации, где были высшие учебные заведения.



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Добавлено: 25 янв 2018 в 22:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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