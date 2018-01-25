СМИ узнали детали масштабной реформы техосмотра

Минэкономразвития РФ предлагает исключить ситуацию, при которой операторы техосмотров не смогут выдавать документ с результатами техосмотра автовладельцам, которые фактически не приезжали в пункт проверки.

Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», которое ознакомилось с одной из последних редакций пакета поправок ведомства необходимых для реформирования процесса техобслуживания транспортных средств.

Согласно предложенным нововведениям министерства, диагностические карты теперь будут составляться только в электронном виде и заверяться электронной подписью. Кроме того, процесс техосмотра должен будет обязательно фиксироваться на видео, а итоговая съемка — загружаться в централизованную базу Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО). В тексте документа также упоминается о штрафах в 800 рублей для водителей, которые управляют не прошедшими техосмотр автомобилями.

Примечательно, что поправки Минэкономразвития уже направлены на утверждение в кабмин РФ, а после этого должны быть внесены в Государственную Думу.