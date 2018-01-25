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SpaceX провела успешные испытания ракеты Falcon Heavy


Добавлено: 25 янв 2018 в 11:25, Категория: Новости на сегодня
SpaceX провела успешные испытания ракеты Falcon Heavy

Компания SpaceX испытала двигатели самой тяжелой своей ракеты Falcon Heavy. Ранее проводились испытания двигателей боковых ускорителей и центральной части первой ступени по отдельности. Теперь впервые они были запущены все вместе. Испытания прошли в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал, откуда вскоре должна быть запущена эта ракета. Двигатели проработали десять секунд. Глава компании Илон Маск написал в своем твиттере, что испытания прошли успешно и старт ракеты ожидается «через неделю или около того».

Falcon Heavy состоит из двух ступеней, первая из которых снабжена двумя дополнительными ускорителями, размещенными по бокам. Первая ступень и оба ускорителя снабжены каждый девятью жидкостными ракетными двигателями Merlin 1D. Двигатели расположены по по схеме Octaweb: один в центре и восемь вокруг него. Общая высота ракеты составляет 70 метров, то есть она выше двадцатиэтажного дома. По расчетам, масса полезного груза выводимого Falcon Heavy на низкую околоземную орбиту составит до 63,8 тонн, на геопереходную орбиту – 26,5 тонны, а при полете к Марсу – 16,8 тонны. После старта боковые ускорители должны возвращаться на землю, приземляясь на специальные площадки недалеко от места запуска, а центральный блок первой ступени будет приземляться на плавающую платформу в Атлантическом океане. Все компоненты первой ступени можно будет использовать повторно.



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Добавлено: 25 янв 2018 в 11:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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