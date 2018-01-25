Спартакиада по лыжным гонкам среди военнослужащих центральных органов военного управления прошла в подмосковном Одинцово

Соревнования состоялись в соответствии с Планом проведения физкультурных и спортивных мероприятий в Вооруженных Силах Российской Федерации на 2018 год.

В гонках участвовали свыше трёхсот офицеров и генералов всех направлений деятельности министерства.

Лыжники были разбиты на разные возрастные группы и показали хорошие результаты на своих дистанциях, чему способствовала безветренная морозная погода и общий настрой участников на победу.

По сумме результатов лидерами оказались представители Генерального Штаба ВС РФ, которые завоевали больше всего наград Спартакиады.